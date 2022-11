FACETIES Théâtre Brétigny, Scène conventionnée arts et humanités Brétigny-sur-Orge Catégories d’évènement: Brétigny-sur-Orge

Essonne

FACETIES Théâtre Brétigny, Scène conventionnée arts et humanités, 24 janvier 2023, Brétigny-sur-Orge. FACETIES Mardi 24 janvier 2023, 20h30 Théâtre Brétigny, Scène conventionnée arts et humanités FACÉTIES regroupe 6 danseurs sur la notion de l’absurdité et de dérision par le geste et le mouvement formant une communauté de l’absurde. Théâtre Brétigny, Scène conventionnée arts et humanités 3 Rue Henri Douard, 91220 Brétigny-sur-Orge Brétigny-sur-Orge 91220 Essonne Île-de-France FACÉTIES est une exploration. Un voyage délesté de toute idée préconçue, à la recherche de ce qui, en soi, peut prêter à sourire – sans que la pensée, le discours ou l’imaginaire ne soient convoqués. Seuls entrent en jeu ici le corps et son déplacement. Cette recherche purement formelle du geste risible soulève aussitôt la question de la norme et de l’écart : une question esthétique, mais aussi sociale et philosophique, puisqu’elle met en jeu nos représentations de ce qui est normal et de ce que nous, le groupe, pouvons tolérer comme différence. La petite communauté de l’étrange rassemblée sur le plateau interroge ainsi le sens que nous donnons à notre existence. Errant dans un monde dont la logique se dérobe et se renverse, ces personnages décalés accomplissent des actes dont l’enjeu nous échappe. Mais ils le font avec une forme de certitude – soit que ces actes aient une finalité, soit que leurs auteurs n’en cherchent pas d’autre que le fait d’être là, et de vivre tous les possibles de ce présent. Être au monde sans imaginer qu’on le maîtrise. Véronique Sternberg — Collaboratrice dramaturgique

Théâtre Brétigny, Scène conventionnée arts et humanités
Adresse 3 Rue Henri Douard, 91220 Brétigny-sur-Orge
Ville Brétigny-sur-Orge

