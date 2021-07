Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Théâtre : Breaking the news Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Théâtre : Breaking the news 2021-10-12 20:00:00 20:00:00 – 2021-10-12

Le Havre Seine-Maritime Cie Les Nuits Vertes / Alexandra Badea À tout prix Un grand reporter, qui couvre une guerre lointaine, subit la pression de son rédacteur en chef.

Une première dame met en scène un drame conjugal pour détourner l’attention des réformes d’austérité impopulaires que son époux doit annoncer.

Une actrice en manque de visibilité, ambassadrice d’une ONG en Afrique, devient l’image de marque d’un lait en poudre.

Un directeur de campagne, en ballotage défavorable, tente de remporter les élections régionales. “Breaking the news” rassemble quatre fables autour d’un personnage principal : l’information. Dans le monde hyperconnecté d’aujourd’hui, ces protagonistes vont se confronter aux mêmes conflits intérieurs : sommes-nous encore maîtres de nos décisions lorsque la quête de popularité prend le dessus ? Les valeurs sont-elles une limite ou devons-nous être prêts à tout, même y laisser sa peau ? Laëtitia Botella, de la compagnie havraise Les Nuits Vertes, met ici en scène ce texte choc, inspiré de faits réels d’Alexandra Badea, lauréate du Grand Prix d’écriture dramatique du Centre National du Théâtre. A partir de 14 ans.

Durée : 1h

