THÉÂTRE Bouxwiller, 2 avril 2022, Bouxwiller.

THÉÂTRE Bouxwiller

2022-04-02 – 2022-04-02

Bouxwiller Bas-Rhin

Après faire THÉÂTRE dans une édition précédente du Festival Kuckuck, Mathieu HEYRAUD et sa compagnie R/Ô reviennent enfin pour ce nouveau projet après plusieurs venues prévues et contrariées par la pandémie et les fermetures de lieux culturels lors des saisons précédentes.

C’est un titre qui peut semer le doute ! Alors clarifions : THÉÂTRE est un spectacle de danse qui s’intéresse au théâtre. Lieu de passion, le théâtre est l’endroit où l’imagination la plus folle et le manque d’imagination se rencontrent, c’est l’espace naturel et tellement artificiel de la représentation, c’est le lieu du rêve et de la réalité.

Qu’est-ce qui pousse les humains, quelles que soient les époques et les cultures, à venir voir, écouter, entendre d’autres humains évoquer leurs singulières représentations du monde ? À partir de l’espace vierge et déjà si plein de la scène, les danseurs tentent de créer une forme chorégraphique particulière dans laquelle le geste théâtral devient danse.

Entre farce, sottie et avant-garde, la pièce est pensée comme une longue variation faite de répétitions, de saynètes, d’interruptions s’amusant de fragments de danse, de souvenirs de théâtre, d’évocation de musiques liées à la scène, de réécriture jusqu’à l’absurde, où l’idiot, le bête, le monstrueux et le drôle font leur apparition en même temps que le beau, le virtuose et le grave.

Chorégraphie, scénographie, espace sonore : Mathieu HEYRAUD

Interprétation, écriture au plateau : Margaux DESAILLY, Nicolas DIGUET et Mathieu HEYRAUD

Création musicale : Rémi AURINE-BELLOC

Lumières, scénographie, regard extérieur : Elsa JABRIN

Costumes : Marie THOULLY

Production : Lisa WOZNIAK

Coproduction : RAMDAM, UN CENTRE D’ART (dans le cadre de l’aide à l’expérimentation), Théâtre du Marché aux grains de Bouxwiller – Atelier de Fabrique Artistique – Bouxwiller, compagnie R/Ô.

Soutenu par la ville de Saint-Étienne, le département de la Loire et l’Opéra de la Ville de Saint-Étienne.

Résidence de création : CDCN Le Pacifique à Grenoble (38), Maison de la culture de Firminy (42), Le Magasin, laboratoire de permanence chorégraphique à Saint-Étienne (42), Espace Nelson Mandela à Clermont-Ferrand (63), La Trame à Saint-Jean-Bonnefonds (42).

Durée : environ 1h15

