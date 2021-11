Landivisiau Landivisiau Finistère, Landivisiau Théâtre : « Bouquinages » Landivisiau Landivisiau Catégories d’évènement: Finistère

Théâtre : « Bouquinages »
2021-11-13 – 2021-11-28
Salle François de Tournemine
Place des Halles
Landivisiau

Finistère

Landivisiau Finistère Landivisiau Pièce de Vincent Durand. “Dans une famille, il y a toujours des secrets bien gardés. Entre le père et sa maîtresse, la mère qui joue aux courses en cachette, la fille qui rêve de faire du cinéma, le voisin et la bonne qui débarquent, tout cela nous donne une pléiade de personnages hauts en couleurs”. – Vendredis 19 et 26 novembre : 20h30 – Samedis 13, 20 et 27 novembre : 20h30 – Dimanches 14, 21 et 28 novembre : 15h Tout public Tarif : 9 € ; – de 12 ans : 5 € Ventes des billets : hall de la salle Tournemine les mercredis et samedis. https://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-theatre-de-landivisiau/evenements/billeterie-piece-bouquinages lesamisdutheatredelandivisiau@gmail.com +33 6 74 61 26 78 https://www.facebook.com/pg/lesamisdutheatrelandivisiau/posts/ Pièce de Vincent Durand. “Dans une famille, il y a toujours des secrets bien gardés. Entre le père et sa maîtresse, la mère qui joue aux courses en cachette, la fille qui rêve de faire du cinéma, le voisin et la bonne qui débarquent, tout cela nous donne une pléiade de personnages hauts en couleurs”. – Vendredis 19 et 26 novembre : 20h30 – Samedis 13, 20 et 27 novembre : 20h30 – Dimanches 14, 21 et 28 novembre : 15h Tout public Tarif : 9 € ; – de 12 ans : 5 € Ventes des billets : hall de la salle Tournemine les mercredis et samedis. https://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-theatre-de-landivisiau/evenements/billeterie-piece-bouquinages Salle François de Tournemine Place des Halles Landivisiau

