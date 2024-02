Théâtre Boulevard du Boulevard La Ferté-Saint-Aubin, vendredi 23 février 2024.

Théâtre Boulevard du Boulevard La Ferté-Saint-Aubin Loiret

La Cie du Grand Souk présente Boulevard du Boulevard

Une comédie hilarante, explosive… L’esprit de Georges Feydeau mélangé à ceux de Tex Avery et des Monty Python! Les spectateurs ne devraient pas être plus d’une minute sans éclats de rire !

La Cie du Grand Souk présente Boulevard du Boulevard

Une comédie hilarante, explosive… L’esprit de Georges Feydeau mélangé à ceux de Tex Avery et des Monty Python! Les spectateurs ne devraient pas être plus d’une minute sans éclats de rire !

L’univers musical sera swing et visuellement on plongera dans les années 50.

9 comédiens sur le plateau. AImée Leballeur, Kim Bicaïno, Sandrine Bylokow, Hugo Zermati, Valérian Renault, Philippe Polet, Frantz Herman, Guillaume Schenck et Manouchka Récoché.10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23

Place de la Gare

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire https://my.weezevent.com/boulevard-du-boulevard-1

L’événement Théâtre Boulevard du Boulevard La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2024-02-01 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN