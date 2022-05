Théâtre – Boulevard, 10 juin 2022, .

Théâtre – Boulevard

2022-06-10 – 2022-06-10

5 EUR Théâtre: “Boulevard”, proposé par l’ association du Théâtre du Bocage.

« Au début, il y a une femme et son mari. Il y a aussi Pavlov, vous savez le chien. Et… Mais, Sac à papier ! déjà la scène suivante ? ça se croise dans les placards, les chapeaux volent, et les tableaux parlent. Et il y a un âne, bien sûr. On vous joue la comédie et même la parodie ! Jusqu’au burlesque.

