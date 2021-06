Viviers-sur-Chiers Viviers-sur-Chiers Meurthe-et-Moselle, Viviers-sur-Chiers THÉÂTRE BOUBOUROCHE Viviers-sur-Chiers Viviers-sur-Chiers Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

THÉÂTRE BOUBOUROCHE Viviers-sur-Chiers, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Viviers-sur-Chiers. THÉÂTRE BOUBOUROCHE 2021-07-14 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-14 16:30:00 16:30:00 grange de Revèmont Route du château d’eau

Viviers-sur-Chiers Meurthe-et-Moselle Viviers-sur-Chiers « BOUBOUROCHE », comédie en 2 actes, de Georges COURTELINE, par la compagnie « Et pourquoi pas »

Le 14 juillet 2021 à 15h00, à la grange de Revèmont

Organisé par la communauté de commune T2L

ENTREE GRATUITE T2L

