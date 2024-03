Théâtre botanique Médiathèque de Lescure Lescure-d’Albigeois, mercredi 15 mai 2024.

Théâtre botanique Atelier créatif Mercredi 15 mai, 14h30 Médiathèque de Lescure Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-15T14:30:00+02:00 – 2024-05-15T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-15T14:30:00+02:00 – 2024-05-15T16:00:00+02:00

Réalise ton « papercut »

Atelier créatif

À partir de papiers découpés et tel un petit théâtre de papier, fabrique avec Cindy une carte en « papercut » sur le thème de la forêt.

Pour les 8 / 12 ans.

Médiathèque de Lescure Route Saint-Michel, 81380 Lescure d’Albigeois Lescure-d’Albigeois 81380 Tarn Occitanie 05 63 76 06 48 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 48 »}] Lundi : fermée

Mardi : 14h-18h

Mercredi : 10h30-12h et 14h-18h

Jeudi : 14h-18h

Vendredi : 10h30-12h et 14h-18h

Samedi : 10h30-12h et 14h-17h Entrée libre et gratuite