LA REVUE BONNE GARDE, – LA REVUE BONNE GARDE 2024 THEATRE BONNE GARDE Nantes Catégorie d’Évènement: Nantes LA REVUE BONNE GARDE, – LA REVUE BONNE GARDE 2024 THEATRE BONNE GARDE Nantes, 24 février 2024, Nantes. La Revue Nantaise vous propose de revisiter l’année à travers un spectacle à l’esprit chansonnier, haut en couleur, rire, émotion et paillettes. N’hésitez pas, venez faire le plein de bonheur et de plaisir en notre compagnie.

Tarif : 28.60 – 31.90 euros.

Début : 2024-02-24 à 20:30
Réservez votre billet ici
THEATRE BONNE GARDE
20 RUE DES FRERES LOUIS
44200 Nantes

