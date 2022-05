Théâtre : Bonne année à toi-même Parigny-les-Vaux Parigny-les-Vaux Catégories d’évènement: Nièvre

Parigny-les-Vaux

Théâtre : Bonne année à toi-même Parigny-les-Vaux, 28 mai 2022, Parigny-les-Vaux. Théâtre : Bonne année à toi-même Parigny-les-Vaux

2022-05-28 – 2022-05-28

Parigny-les-Vaux Nièvre 4 4 EUR La Compagnie Edolo vous convie à une soirée sous le signe du théâtre avec leur pièce Bonne année à toi-même à la salle de PARIGNY LES VAUX. n Dans un appartement cossu du 16e, au soir du réveillon du jour de l’an, une femme attend son amant parlementaire pour un dîner en tête à tête avec l’espoir de se faire épouser. Mais l’arrivée d’un plombier suite à une fuite d’eau va tout faire capoter. nRendez vous à 20h30. nTarifs : 8€ / 4€ entre 12 et 16 ans et gratuit aux moins de 12 ans. nRéservation au 03.86.58.86.31 La Compagnie Edolo vous convie à une soirée sous le signe du théâtre avec leur pièce Bonne année à toi-même à la salle de PARIGNY LES VAUX. n Dans un appartement cossu du 16e, au soir du réveillon du jour de l’an, une femme attend son amant parlementaire pour un dîner en tête à tête avec l’espoir de se faire épouser. Mais l’arrivée d’un plombier suite à une fuite d’eau va tout faire capoter. nRendez vous à 20h30. nTarifs : 8€ / 4€ entre 12 et 16 ans et gratuit aux moins de 12 ans. nRéservation au 03.86.58.86.31 Parigny-les-Vaux

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Parigny-les-Vaux Autres Lieu Parigny-les-Vaux Adresse Ville Parigny-les-Vaux lieuville Parigny-les-Vaux Departement Nièvre

Parigny-les-Vaux Parigny-les-Vaux Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parigny-les-vaux/

Théâtre : Bonne année à toi-même Parigny-les-Vaux 2022-05-28 was last modified: by Théâtre : Bonne année à toi-même Parigny-les-Vaux Parigny-les-Vaux 28 mai 2022 nièvre Parigny-les-Vaux

Parigny-les-Vaux Nièvre