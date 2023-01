Théâtre – Bonjour, Monsieur La Fontaine ! Saché, 5 mars 2023, Saché .

Théâtre – Bonjour, Monsieur La Fontaine !

Saché Indre-et-Loire

2023-03-05 17:00:00 17:00:00 – 2023-03-05

Saché

Indre-et-Loire

Un vieil homme rêve. Dans son sommeil, il retrouve l’un de ses grands amis d’enfance : Jean de La Fontaine.

Peut-être croyait-il tout connaître de lui. Et pourtant… En rencontrant cette nuit-là La Fontaine, ses protectrices et son meilleur ami, ses fables et quelques-uns de ses personnages, le vieux rêveur perçera-t-il le mystère de cet homme souvent insaisissable ? Pas sûr… Quant au public, peut-être est-il lui aussi dans le rêve…

Un vieil homme rêve. Dans son sommeil, il retrouve l’un de ses grands amis d’enfance : Jean de La Fontaine.

Peut-être croyait-il tout connaître de lui. Et pourtant… En rencontrant cette nuit-là La Fontaine, ses protectrices et son meilleur ami, ses fables et quelques-uns de ses personnages, le vieux

mairie.sache@wanadoo.fr +33 2 47 26 86 65 https://www.sache.fr/theatre-bonjour-monsieur-la-fontaine/

Le passage des Arts

Saché

dernière mise à jour : 2023-01-16 par