Théâtre Bob et moi Montfort-le-Gesnois, samedi 20 avril 2024.

C’est l’histoire d’un homme, d’un peuple, d’une musique, d’une religion et de l’humanité.

Une nuit d’insomnie, un enfant en proie à ses démons découvre Bob Marley. Une découverte qui va changer sa vie.

Bob et moi est un captivant voyage de Kingston à Miami, via l’Europe et l’Afrique qui nous fait (re)découvrir loin des idées reçues les facettes de la Jamaïque, berceau du reggae et du mouvement rastafari.

À travers un récit mêlant petite et grande histoire, Alexandre Virapin raconte comment un homme né du ghetto jamaïcain est parvenu au statut de légende par son génie musical et la portée de son message de paix et d’unité. Vous ne pourrez plus vous défaire de votre sourire en sortant de ce spectacle.

Théâtre à partir de 13 ans

Durée 1h15 minutes

Écriture Jules Meary et Alexandre Virapin

Interprétation Alexandre Virapin

Mise en scène Jules Meary

Création lumière Benoît Brochard

Création sonore Marine Iger Régisseur Xavier Bazoge

Production BAJOUR

Production déléguée Le Bureau des Paroles / CPPC

Soutiens Théâtre L’Aire Libre Rennes; Festival Mythos Rennes; Le Sel Sèvres. .

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20 21:45:00

Salle Paul Richard

Montfort-le-Gesnois 72450 Sarthe Pays de la Loire reservation@theatre-epidaure.com

