MATTHIEU NINA THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris, 14 avril 2024, Paris.

MATTHIEU NINA dans en bas de l’échelleA 10 ans, Matthieu est tombé d’une échelle et est devenu handicapé.25 ans plus tard, il monte sur scène.Ça a pris du temps mais c’est parce qu’il n’y avait pas de rampe d’accès. Écrit par : Matthieu Nina, Pierre-Emmanuel Barré et ArsenMise en scène : Pierre-Emmanuel Barré

Tarif : 16.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-14 à 17:30

THEATRE BO SAINT-MARTIN 19 BOULEVARD SAINT-MARTIN 75003 Paris 75