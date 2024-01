MATTHIEU NINA THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris, 3 mars 2024, Paris.

MATTHIEU NINA dans en bas de l’échelleA 10 ans, Matthieu est tombé d’une échelle et est devenu handicapé.25 ans plus tard, il monte sur scène.Ça a pris du temps mais c’est parce qu’il n’y avait pas de rampe d’accès. Écrit par : Matthieu Nina, Pierre-Emmanuel Barré et ArsenMise en scène : Pierre-Emmanuel Barré

Tarif : 16.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-03 à 17:30

Réservez votre billet ici

THEATRE BO SAINT-MARTIN 19 BOULEVARD SAINT-MARTIN 75003 Paris 75