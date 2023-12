ELIES dans SI ON M’AVAIT DIT THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris Catégorie d’Évènement: Paris ELIES dans SI ON M’AVAIT DIT THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris, 9 février 2024, Paris. ELIES dans SI ON M’AVAIT DIT Elies est un jeune infirmier de 27 ans, de nature a priori réservée mais qui a toujours rêvé de faire rire les gens.Il accueille les moments insolites de la vie en gardant le sourire car il sait qu’ils sont matière à se distraire en public.Monter sur scène lui semblait une joyeuse utopie et bien que le chemin n’en soit qu’à ses débuts, il est heureux – et c’est bien peu dire – de vous présenter son premier spectacle seul-en-scène.Où il vous laissera le découvrir sous tous les angles ! Et devenir votre super copain pendant une heure…Artiste : Elies

Tarif : 16.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 19:00
THEATRE BO SAINT-MARTIN
19 BOULEVARD SAINT-MARTIN
75003 Paris

