ANNE BOISSARD dans Assume THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris, 1 février 2024, Paris.

ANNE BOISSARD dans AssumeAnne Boissard est l’antidote parfait à l’humour fade et politiquement correct. Dans son premier spectacle Assume , elle livre un stand-up percutant où elle aborde l’amour, l’adoption, la psychanalyse, les addictions et la maternité sans le moindre filtre. Pas de compromis, pas de sujets tabous. Avec un humour tranchant, elle démystifie ces sujets souvent délicats, invitant le public à rire autant de la vie que d’eux-mêmes. Préparez-vous à rire et à réfléchir, car Assume n’est pas seulement un spectacle comique, c’est une plongée audacieuse dans la vie d’ Anne Boissard, où l’humour devient une arme puissante pour tout assumerMise en scène : Certe MathurinStand upA partir de 14 ans.

Tarif : 16.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-01 à 19:00

THEATRE BO SAINT-MARTIN 19 BOULEVARD SAINT-MARTIN 75003 Paris Paris