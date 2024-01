Sacha BEHAR dans Mort Asymptomatique THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris, 31 janvier 2024, Paris.

SACHA BEHAR DANS MORT ASYMPTOMATIQUESacha Béhar est monté pour la première fois sur scène en 2010, époque où le stand up en France était encore une contre-culture. Il a attendu le passage de la réforme des retraites pour faire son premier spectacle. Dans ce dernier il aborde des sujets sensibles tels que le sexe, les drogues ou encore France Miniature mais également des thèmes plus légers comme les maladies et la mort.

Tarif : 16.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-31 à 19:00

THEATRE BO SAINT-MARTIN 19 BOULEVARD SAINT-MARTIN 75003 Paris 75