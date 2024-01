ELLES IMPROVISENT THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris, 30 janvier 2024, Paris.

ELLES IMPROVISENTDeux comédiennes se lancent dans une performance d’improvisation sans demander le moindre mot au public.Jeanne et Julie se nourrissent l’une de l’autre pour créer un spectacle brut et doux à la fois, où les émotions et les expressions corporelles prennent tout leur sens. Un véritable tour de force qui tient en haleine les spectateurs du début à la fin.Avec Jeanne Chartier et Julie Gallibert

Tarif : 16.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-30 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE BO SAINT-MARTIN 19 BOULEVARD SAINT-MARTIN 75003 Paris 75