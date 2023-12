LOTFI ABDELLI – Au-delà des mots THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris Catégorie d’Évènement: Paris LOTFI ABDELLI – Au-delà des mots THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris, 21 janvier 2024, Paris. LOTFI ABDELLI – Au delà des mots Dans un stand up incisif, Lotfi met les choses au clair et exprime ouvertement ses pensées.Des réflexions hilarantes aux observations pleines d’autodérision Lotfi libère l’humour .

Tarif : 18.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-01-21 à 19:00 Réservez votre billet ici THEATRE BO SAINT-MARTIN 19 BOULEVARD SAINT-MARTIN 75003 Paris 75 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75003 Lieu THEATRE BO SAINT-MARTIN Adresse 19 BOULEVARD SAINT-MARTIN Ville Paris Departement 75 Lieu Ville THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris Latitude 48.868309 Longitude 2.359818 latitude longitude 48.868309;2.359818

