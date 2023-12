ÉNOLA FÊTE NOËL THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris, 7 janvier 2024, Paris.

ÉNOLA FÊTE NOËLDe 6 mois et conseillé jusqu’à 5 ans Rejoignez Énola, Flocon et leurs amis, pour une célébration de Noël inoubliable !C’est Noël ! Il faut décorer le sapin, cuisiner des gâteaux, allumer les guirlandes et surtout, il faut se préparer à faire la fête !Énola est une petite fée malicieuse et enchanteresse qui vole de ville en ville, pour raconter aux enfants, la magie de Noël ! Avec son ami farceur, Flocon le lapin blanc, elle part à la découverte des plus belles histoires de décembre, pour rencontrer les animaux de l’hiver, la merveilleuse boule de neige ou encore, la valse des saisons ! “Énola fête Noël” c’est une expérience sensorielle unique où tout le monde peut toucher, sentir, voir et entendre la féerie de Noël au travers d’un conte musical , interactif et magique !Durée : 35 minutes

Tarif : 8.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-01-07 à 10:00

Réservez votre billet ici

THEATRE BO SAINT-MARTIN 19 BOULEVARD SAINT-MARTIN 75003 Paris 75