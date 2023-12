OÙ ES-TU CACAHUÈTE THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris Catégorie d’Évènement: Paris OÙ ES-TU CACAHUÈTE THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris, 6 janvier 2024, Paris. Où es-tu Cacahuète ?Ce matin, Capucine est surprise, son petit chat à disparu. Lui fait il une farce ? S’est il perdu ?Soudain, elle entend un miaulement venant de son livre préféré… Avec l’aide de tous les enfants, la petite fille va réussir à entrer dans le livre des merveilles et rencontrer tous les personnages fantastiques des mondes imaginaires.De ce voyage interactif, Capucine va partager avec les enfants une aventure musicale inoubliable teintée de poésie et d’éclats de rire ! Où es-tu Cacahuète ? Auteur : Elza PontonnierArtistes : en alternance : Maude Le Fur Camensuli, Charlotte Hervieux, Anne-Flore Roublique

Tarif : 10.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-01-06 à 11:00 Réservez votre billet ici THEATRE BO SAINT-MARTIN 19 BOULEVARD SAINT-MARTIN 75003 Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75003 Lieu THEATRE BO SAINT-MARTIN Adresse 19 BOULEVARD SAINT-MARTIN Ville Paris Departement 75 Lieu Ville THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris Latitude 48.868309 Longitude 2.359818 latitude longitude 48.868309;2.359818

