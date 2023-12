LES ADO…LESCHIANTS THEATRE BO SAINT-MARTIN Paris, 5 janvier 2024, Paris.

LES ADO…LESCHIANTSSpectacle pour les enfants à partir de 7 ans.Ah les Ados, ils ne savent pas ce qu’ils veulent, mais ils le veulent à tout prix !Léa, 14 ans et demi (très important le et demi ) va pour la première fois rencontrer son grand-père, Michel, agriculteur bougon à la retraite, qu’elle ne connaît pas.Les Adoleschiants ou quand un enfant élevé au Tiktok rencontre un boomer égoïste et aigri… conflit de générations en perspective !Une comédie familiale irrésistible !A savoir : une comédie écrite par les auteurs des Colocs, Ce Soir ou Jamais, Ado.com…Auteur : Jean-Baptiste Mazoyer, Robert PunzanoArtistes : Léanna Kuperty, Jean-Michel Gratecap, Nadia RichardMetteur en scène : Jean-Baptiste Mazoyer, Robert Punzano, assistés de Thomas Bousquet

Tarif : 10.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-01-05 à 16:00

THEATRE BO SAINT-MARTIN 19 BOULEVARD SAINT-MARTIN 75003 Paris