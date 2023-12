BUN HAY MEAN – BUN HAY MEAN -3N R3CR3ATION- ESPACE DE L’HUVEAUNE La Penne Sur Huveaune, 27 janvier 2024, La Penne Sur Huveaune.

Découvrez le tout nouveau spectacle de l’humoriste Bun Hay Mean : 3N R3CR3ATION . Après ses succès Chinois Marrant et Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent , Bun Hay Mean est de retour pour un troisième stand-up encore plus délirant.Dans ce show comique, préparez-vous à rire et à participer activement. Bun Hay Mean affinera ses blagues en direct avec vous, pour une expérience unique et inoubliable. Attendez-vous à des moments de franche rigolade et rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe du rire et de la complicité. 3N R3CR3ATION avec Bun Hay Mean, le rendez-vous à ne pas manquer pour une récré mémorable ! Ouverture des portes 19h00.Restauration et Bar avant et après spectacleSoirée musicale gratuite avant et après spectacleParking privé et gratuit

Tarif : 42.50 – 42.50 euros.

Début : 2024-01-27 à 21:00

Réservez votre billet ici

ESPACE DE L’HUVEAUNE CHEMIN NOEL ROBION – 13821 La Penne Sur Huveaune