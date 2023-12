JE T AIME BANANE LA COMEDIE DES K’TALENTS Perpignan Catégories d’Évènement: 66

Perpignan JE T AIME BANANE LA COMEDIE DES K’TALENTS Perpignan, 16 février 2024, Perpignan. Une comédie romantique (drôle et parfois absurde) qui aborde de façon réconfortante, perspicace et réaliste la vraie vie des couples au quotidien. Le couple parfait existe-t-il ? Nous nous aimons mais sommes-nous compatibles ?« Je t’aime banane » vous rassurera que vous n’êtes pas seul(e) à subir les imperfections de votre conjoint. Une comédie parfaitement positive, à regarder en couple, en famille ou en solo pour éviter les erreurs de casting.

Tarif : 16.50 – 19.50 euros.

Début : 2024-02-16 à 20:30
LA COMEDIE DES K'TALENTS
8 RUE ARISTIDE BERGES
66000 Perpignan

