Primitive 2 et 3 décembre Théâtre Blossac 6€

Au croisement du cirque, de la danse et du théâtre, Ayelen nous invite à une cérémonie mystérieuse.

Accompagnée d’une centaine de couteaux, elle dresse la table, prépare une sorte de banquet surréaliste et baroque. Elle manipule les objets, les détourne de leur fonction, tout en prenant un malin plaisir à suggérer de nouveaux usages. Ayelen Tejedor Kempf, contorsionniste des émotions, a toujours été attirée par le chaos du mot « cirque », ce supposé désordre, où tout est sous contrôle. Elle le décrit comme la poésie de la maladresse feinte où les circassiens, dotés de super-pouvoirs, jouent et partagent leurs rêves. Elle a étudié en France à l’école professionnelle Esacto Lido dans le cadre du Projet de Formalisation Artistique du Cirque (FOCON) à Toulouse et au Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme. Ce premier solo, intitulé Primitive, a été accueilli en résidence à l’École Nationale de Cirque de Châtellerault et aux 3T.

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T17:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:35:00+01:00

2023-12-03T11:00:00+01:00 – 2023-12-03T11:35:00+01:00

