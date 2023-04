Le théâtre Blossac Théâtre Blossac Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Le théâtre Blossac Théâtre Blossac, 19 juillet 2023, Châtellerault. Le théâtre Blossac 19 juillet – 26 août Théâtre Blossac Payant, billetterie sur place Au XIXe siècle, Châtellerault connaît une période de mutation profonde et durable sous l’impulsion de l’industrialisation et de la révolution des transports. Parallèlement, la très nette amélioration du niveau de vie d’une partie de la population conduit à la construction d’équipements culturels et de divertissement telles les salles de spectacles dont le théâtre à l’italienne.

Ce dernier est un exemple parfait de ce style architectural caractéristique de l’évolution majeure du théâtre au XVIe siècle et dont l’apogée se situe en cette deuxième moitié du XIXe. ▶ Rdv devant le théâtre à l’Italienne, 80 boulevard Blossac à Châtellerault. ▶ Tarifs :

– Tarif plein 10€

– Tarif 5€ , Le tarif réduit concerne : les demandeurs d’emplois, les titulaires du RSA, les personnes handicapées, les accompagnateurs de personnes handicapées. Les personnes souhaitant bénéficier du tarif réduit devront présenter un justificatif de leur statut.

