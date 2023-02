« LA FONTAINE, CONTES INTERDITS ET FABLES TRAVESTIES » de Jean-Pierre Duffourc Bazin Théâtre Blossac Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne

Mercredi 15 mars, 20h30

Tarifs : 10€ / 6€

7 contes cocasses et irrévérencieux, qui valurent à son auteur le succès mais aussi la réprobation des milieux bien-pensants, sont rassemblés pour être joués de manière vivante par 3 comédiennes. Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Théâtre à l’italienne, lieu culturel et patrimonial En même temps que se poursuit, au Théâtre de la Taupanne, la diffusion jusqu’en avril de son spectacle « JEAN DE LA FONTAINE, VAGABOND DE CŒUR ET D’ESPRIT », le TPC réalise un nouveau spectacle qui révèlera de « façon intimiste » une partie des œuvres coquines de La Fontaine, souvent méconnues du public. 7 contes cocasses et irrévérencieux, qui valurent à son auteur le succès mais aussi la réprobation des milieux bien-pensants, sont rassemblés pour être joués de manière vivante et théâtrale par 3 comédiennes. Pour parfaire le côté festif et décalé, ces contes sont suivis de 9 pastiches de la fable « La Cigale et la fourmi », écrits du 17ème siècle à nos jours. Une soirée légère et enjouée ne dépassant pas 1heure.

