Concert de musique classique Ensemble orchestral Josquin des Prés Théâtre Blossac Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne

Concert de musique classique Ensemble orchestral Josquin des Prés Théâtre Blossac, 12 mars 2023, Châtellerault. Concert de musique classique Ensemble orchestral Josquin des Prés Dimanche 12 mars, 16h00 Théâtre Blossac

Plein tarif: 15E, Tarif réduit: 10 E. Gratuit pour les enfants de – de 12 ans

Mendelssohn, Farrenc, Prokofiev Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Théâtre à l’italienne, lieu culturel et patrimonial Concert de l’ensemble orchestral Josquin des Prés. Felix Mendelssohn: Concertstück pour deux clarinettes Louise Farrenc: 3° symphonie Sergeï Prokofiev: Conte musical Pierre et le Loup

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T16:00:00+01:00

2023-03-12T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Théâtre Blossac Adresse 80 boulevard Blossac Châtellerault Ville Châtellerault Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Théâtre Blossac Châtellerault Departement Vienne

Théâtre Blossac Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Concert de musique classique Ensemble orchestral Josquin des Prés Théâtre Blossac 2023-03-12 was last modified: by Concert de musique classique Ensemble orchestral Josquin des Prés Théâtre Blossac Théâtre Blossac 12 mars 2023 Châtellerault Théâtre Blossac Châtellerault

Châtellerault Vienne