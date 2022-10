Visite guidée du Théâtre Blossac Théâtre Blossac Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Visite guidée du Théâtre Blossac Théâtre Blossac, 21 décembre 2022, Châtellerault. Visite guidée du Théâtre Blossac 21 et 28 décembre Théâtre Blossac

réservation recommandée

Visite du Théâtre Blossac, théâtre à l’italienne construit au 19ème siècle Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac, Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Installé au milieu du XIXe siècle dans une ancienne église, le théâtre de Châtellerault est alors au cœur de la vie artistique et culturelle de la ville. Créé sur le modèle des théâtres « à l’italienne », il possède une salle en fer à cheval, richement redécorée en 1899 et restée quasiment inchangée depuis. Quant à la cage de scène, elle offre aujourd’hui un exemple quasiment unique en France de machinerie équipée à l’italienne. Après de nombreuses années de fermeture et de travaux, le théâtre est de nouveau ouvert. ▶ Rdv devant le Théâtre Blossac, 80 bd Blossac, Châtellerault. ▶ Tarifs :

– Tarif plein 10€

– Tarif réduit 5€ , Le tarif réduit concerne : les demandeurs d’emplois, les titulaires du RSA, les personnes handicapées, les accompagnateurs de personnes handicapées. Les personnes souhaitant bénéficier du tarif réduit devront présenter un justificatif de leur statut.

– La gratuité concerne : les personnes de moins de 18 ans, les journalistes, les titulaires de la carte de guide conférencier, les étudiants, les enseignants. Les personnes souhaitant bénéficier de la gratuité devront présenter un justificatif de leur statut. Possibilité de réserver en ligne et billetterie sur place, les paiements par carte bancaire sont acceptés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-21T10:30:00+01:00

2022-12-28T12:00:00+01:00 pays d’art et d’histoire

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Théâtre Blossac Adresse 80 boulevard Blossac, Châtellerault Ville Châtellerault Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Théâtre Blossac Châtellerault Departement Vienne

Théâtre Blossac Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

Visite guidée du Théâtre Blossac Théâtre Blossac 2022-12-21 was last modified: by Visite guidée du Théâtre Blossac Théâtre Blossac Théâtre Blossac 21 décembre 2022 Châtellerault Théâtre Blossac Châtellerault

Châtellerault Vienne