IN VINO MUSICA Concert-dégustation Dimanche 13 novembre, 16h00 Théâtre Blossac

automne musical

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Théâtre à l’italienne, lieu culturel et patrimonial

La Chapelle Harmonique

Valentin Tournet, viole de gambe et direction

Laurent Croizier, comédien

Dégustation de vins choisis et écoute d’Airs, pièces de caractère et extraits d’opéras de Lully, Couperin, de Bousset, Campra, Charpentier, Rameau, Bodin de Boismortier et Händel.

Programme co-produit par l’OARA, Office artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine

De l’opéra, nous connaissons les innombrables philtres et potions miraculeuses que s’arrachent, au fil des actes, les âmes tourmentées qui habitent la scène. De la mélodie, nous goûtons les longs soupirs où l’âme du poète s’enivre d’amour et de nature. Des airs de taverne, nous retenons l’entrain et les accès de grivoiserie… Mais quel enchantement de constater, au cœur de ces partitions à la faveur d’une réplique, d’un récitatif, d’une aubade, d’un chant, la louange du vin ! Aux XVIIe, XVIIIe, et XIXe siècles, censure et bienséance obligent, il semblait au demeurant étrange d’exposer sur scène une telle boisson. Au-delà du fait qu’il était inconvenant d’exhiber la déchéance d’un homme sous l’empire de l’alcool, l’acte même de boire — geste des plus communs destiné à assouvir un désir purement physique — ne se pouvait décemment habit l’art musical se prévalant d’élever les esprits. Bien que largement consommé par l’aristocratie et la bourgeoisie au quotidien,

le vin pouvait ainsi apparaitre comme un élément vulgaire et, somme toute, anti-esthétique…

C’était sans compter sur l’importance de la culture antique dans l’inspiration des compositeurs : dans les récits également sur l’aspiration au libertinage qui trouvait dans le vin — et dans la musique de caveau, de taverne, de théâtre ou de cour — un précieux complice. Enfin et surtout, la veine buffa de nombreuses partitions invitait naturellement à convier le vin dont les effets sur l’organisme pouvaient être prétexte de rire et de bonne humeur. Somme toute, compositeurs et interprètes voyaient là la perspective du succès. Ainsi le vin — jeune ou vieux, délicieux ou infâme, paré de louables vertus ou symbole de dépravation — irriguerait avec passion nombre de partitions.



