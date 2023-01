Théâtre Bleu Nuit Saubrigues Saubrigues Saubrigues Catégories d’Évènement: Landes

Saubrigues

Théâtre Bleu Nuit Saubrigues, 23 février 2023, Saubrigues Saubrigues. Théâtre Bleu Nuit Salle La Mamisèle Saubrigues Landes

2023-02-23 – 2023-02-23 Saubrigues

Landes Saubrigues Bleu Nuit montre que l’Histoire se répète et interroge l’art comme lieu de résistance dans une société de discriminations systémiques. Bleu Nuit montre que l’Histoire se répète et interroge l’art comme lieu de résistance dans une société de discriminations systémiques. +33 5 58 77 12 00 Scène Aux Champs

Saubrigues

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Saubrigues Autres Lieu Saubrigues Adresse Salle La Mamisèle Saubrigues Landes Ville Saubrigues Saubrigues lieuville Saubrigues Departement Landes

Saubrigues Saubrigues Saubrigues Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saubrigues-saubrigues/

Théâtre Bleu Nuit Saubrigues 2023-02-23 was last modified: by Théâtre Bleu Nuit Saubrigues Saubrigues 23 février 2023 Landes Salle La Mamisèle Saubrigues Landes Saubrigues Saubrigues, Landes

Saubrigues Saubrigues Landes