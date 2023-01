Théâtre : Bleu, Blanc, Rose Istres Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Théâtre : Bleu, Blanc, Rose Istres, 28 janvier 2023, Istres . Théâtre : Bleu, Blanc, Rose 3 chemin de Saint-Pierre CEC Les Heures Claires Espace 233 Istres Bouches-du-Rhône CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre

2023-01-28 20:30:00 – 2023-01-28

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre

Istres

Bouches-du-Rhône 1h15 de rire avec la compagnie Evènement à l’Espace 233 d’Istres Stéphane se réveille sans souvenir chez un inconnu dont le fils, Mathieu, rentre d’un long voyage… Que s’est il passé? Personne ne sait… Quiproquos, situations burlesques, fausses pistes.. Qui va résoudre cette énigme ? Mystère.. Compagnie Evènement CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Espace 233 Adresse Istres Bouches-du-Rhône CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Ville Istres lieuville CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Espace 233 Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Théâtre : Bleu, Blanc, Rose Istres 2023-01-28 was last modified: by Théâtre : Bleu, Blanc, Rose Istres Istres Espace 233 28 janvier 2023 3 chemin de Saint-Pierre CEC Les Heures Claires Espace 233 Istres Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône