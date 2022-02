Théâtre « Blessées à mort » de l’Amicale théâtrale mothaise Niort, 12 février 2022, Niort.

Théâtre « Blessées à mort » de l’Amicale théâtrale mothaise Patronage Laïque 40 Rue de la Terraudière Niort

2022-02-12 – 2022-02-12 Patronage Laïque 40 Rue de la Terraudière

Niort Deux-Sèvres

5 EUR En partenariat avec l’association « République et Citoyenneté

« Dans un non-lieu et dans un temps suspendu, sont réunies toutes les femmes victimes de la violence des hommes : femmes riches et pauvres, cultivées ou analphabètes, jeunes et âgées, rebelles et soumises. Libérées par la mort de leur condition de victimes, elles nous racontent leurs histoires. On assiste à des drames provoqués par une société machiste, des traditions cruelles, des mentalités arriérées. À travers des témoignages/ fictions de plusieurs pays du monde (Inde, Italie, France, USA, Mexique…), toutes les conditions sociales et toutes les cultures sont mises en cause par la dramaturge. »

Source : Programme Patronage Laïque de Niort

