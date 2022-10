Théâtre : Blanche Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

2023-04-22 20:30:00

Durée : 1h20
Tout Public à partir de 11 ans

Pièce de théâtre Blanche a eu une vie bien remplie. Elle décide ce soir de nous la raconter en cuisinant une soupe de saison. Seulement, les souvenirs s'emmêlent… La ruralité, les deux guerres, l'Algérie, les zazous ou l'amour des livres : la compagnie Hecho en casa nous fait traverser un siècle en compagnie d'une petite femme admirable.

