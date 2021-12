Lunéville Lunéville Lunéville, Meurthe-et-Moselle THÉÂTRE BLACK COMEDY Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

THÉÂTRE BLACK COMEDY Lunéville, 15 janvier 2022, Lunéville. THÉÂTRE BLACK COMEDY Lunéville

2022-01-15 20:30:00 20:30:00 – 2022-01-15 22:00:00 22:00:00

Lunéville Meurthe-et-Moselle Lunéville Gregory, artiste sculpteur, organise chez lui la visite d’un mécène qui pourrait lui changer la vie. Il ne s’attendait certainement pas à passer une nuit pareille. Carole sa fiancée, l’a aidé à subtiliser quelques meubles chez son voisin antiquaire pour masquer la misère de son appartement. Elle croit en lui et semble prête à tout pour l’aider. Mais rien ne se passe comme prévu… Une comédie à l’anglaise écrite par Peter Shaffer. À partir de 10 ans. billetterie@theatredeluneville.fr +33 3 83 76 48 60 http://www.theatredeluneville.fr/ Théâtre de Lunéville

