Saint-Alban Saint-Alban Côtes-d'Armor, Saint-Alban Théâtre : BISOUS BISOUS Saint-Alban Saint-Alban Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Alban

Théâtre : BISOUS BISOUS Saint-Alban, 7 novembre 2021, Saint-Alban. Théâtre : BISOUS BISOUS Salle des fêtes Rue des jonquilles Saint-Alban

2021-11-07 – 2021-11-07 Salle des fêtes Rue des jonquilles

Saint-Alban Côtes d’Armor Saint-Alban La Troupe “Va T’en Voir” propose la pièce “BISOUS BISOUS” pour le week-end du Théâtre par le Club des aînés de la Flora.

Pour pouvoir rencontrer tranquillement sa petite amie Minou, Bernard demande à son copain Georges de lui prêter son appartement pendant que sa femme est en voyage.

Georges est d’autant plus d’accord qu’il profite de l’absence de cette dernière pour aller rejoindre Brigitte dans l’appartement de son ami.

Tout va très bien jusqu’au moment où la femme de Georges a la drôle d’idée de rentrer de voyage plus tôt que prévu.

Ce qui va compliquer toutes ces péripéties amoureuses… Placement libre. Billetterie uniquement sur place le jour même. clublaflora@gmail.com La Troupe “Va T’en Voir” propose la pièce “BISOUS BISOUS” pour le week-end du Théâtre par le Club des aînés de la Flora.

Pour pouvoir rencontrer tranquillement sa petite amie Minou, Bernard demande à son copain Georges de lui prêter son appartement pendant que sa femme est en voyage.

Georges est d’autant plus d’accord qu’il profite de l’absence de cette dernière pour aller rejoindre Brigitte dans l’appartement de son ami.

Tout va très bien jusqu’au moment où la femme de Georges a la drôle d’idée de rentrer de voyage plus tôt que prévu.

Ce qui va compliquer toutes ces péripéties amoureuses… Placement libre. Billetterie uniquement sur place le jour même. Salle des fêtes Rue des jonquilles Saint-Alban

dernière mise à jour : 2021-10-14 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Alban Autres Lieu Saint-Alban Adresse Salle des fêtes Rue des jonquilles Ville Saint-Alban lieuville Salle des fêtes Rue des jonquilles Saint-Alban