Théâtre Birdy, l’odyssée du bandit aux pieds nus Théâtre Francis Planté Orthez, mercredi 17 avril 2024.

Par la Cie Le Friiix Club.

Birdy, est un spectacle de manganette (fusion du manga et de la marionnette), inspiré de l’histoire vraie de Colton Harris Moore, surnommé Birdy, qui défraya la chronique aux États-Unis en volant des avions à l’âge de 15 ans.

Poursuivi par la police, sa cavale durera un peu moins d’un an et suffira à faire naître la légende du bandit aux pieds nus. En nous immergeant dans un univers esthétique inspiré du manga japonais, trois protagonistes vont nous plonger dans la vie de Birdy et nous faire découvrir son esprit hors du commun. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 15:00:00

fin : 2024-04-17 16:15:00

Théâtre Francis Planté Place St Pierre

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

