Théâtre : Bienvenue au Bel Automne Luxeuil-les-Bains, 17 mars 2022, Luxeuil-les-Bains.

Théâtre : Bienvenue au Bel Automne Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains

2022-03-17 – 2022-03-17 Espace Molière 16 Rue des Thermes

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

9 9 EUR On se souvient tous du dernier passage de la compagnie Cavalcade de Sylvia Bruyant tant le choc fut grand entre le sujet et la traitement. Souvenez-vous, vous étiez morts de rire en découvrant Les pompes funèbres Bémot ! C’était le deuxième passage de la compagnie après Le baiser de la veuve, d’Horowitz.

Par fidélité, par confiance et aussi parce que la première lecture nous a convaincus, nous nous sommes pris à encourager la création du nouveau spectacle écrit et mis en scène par Sylvia Bruyant : Bienvenue au Bel Automne, avant sa création.

Après la mort (ou plutôt avant…), le passage en EHPAD est pour certains un séjour final. Mais si de l’extérieur, la réputation de ces établissements fait parfois frémir, à l’intérieur il existe une vie que Sylvia restitue d’après des témoignages recueillis auprès de résidents. Connaissant la plume de l’auteure, on peut vous dire que la directrice de l’établissement a un petit grain. Que les soignants et les résidents ont leurs travers, leurs tics et leurs tocs, mais aussi une sensibilité.

Et que dans ces établissements-là, il y a de la vie. De la vie… et plutôt croquignolette !C’est donc à une création que vous assisterez, et nous ne doutons pas que votre curiosité sera piquée (au formol ?) pour venir découvrir ce spectacle dont nous attendons beaucoup.

Cie Cavalcade.

Acteurs : Sylvia Bruyant, Brock, Delry Guyon, Stéphanie Labbé.

poleculturel@luxeuil-les-bains.fr +33 3 84 40 56 20 https://www.marilu.fr/

dernière mise à jour : 2022-01-26 par