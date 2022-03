Théâtre : “Bidule” Argelès-Gazost, 23 avril 2022, Argelès-Gazost. Théâtre : “Bidule” Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

2022-04-23 – 2022-04-23 Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées EUR 10 un troubadour se présente seul sur scène pour raconter, jouer, chanter les aventures d’une vie … lomaury66@gmail.com Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Argelès-Gazost, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Argelès-Gazost Adresse Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Ville Argelès-Gazost lieuville Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Departement Hautes-Pyrénées

Théâtre : “Bidule” Argelès-Gazost 2022-04-23 was last modified: by Théâtre : “Bidule” Argelès-Gazost Argelès-Gazost 23 avril 2022 Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées