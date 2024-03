Théâtre – Biche ô labiche ! Launaguet Launaguet, samedi 6 juillet 2024.

Théâtre – Biche ô labiche ! Samedi 6 juillet | Théâtre Molière | 18h

Par le Théâtre du Beau Fixe Samedi 6 juillet, 18h00 Launaguet

Un papa gâteau désarmé par l’espièglerie de son enfant, un maire en butte aux tracasseries administratives de la fringante République avec toutefois une nièce à marier, vaudeville oblige !

Un bal en robe de chambre, Le club champenois, deux pièces courtes de LABICHE, un propos qui tient en deux lignes, mais là n’est pas l’essentiel, Eugène n’a qu’un but, proclamé haut et fort : divertir ! Et bien, allons-y, biche ô LABICHE !

// Tarif : 8€ plein / 5€ réduit (enfants, personnes non-imposables, membres des autres compagnies)

// Réservations uniquement par SMS : 06 03 18 96 02

