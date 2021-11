Bessé-sur-Braye Bessé-sur-Braye Bessé-sur-Braye, Sarthe THEATRE Bessé-sur-Braye Bessé-sur-Braye Catégories d’évènement: Bessé-sur-Braye

Sarthe

THEATRE Bessé-sur-Braye, 12 mars 2022, Bessé-sur-Braye. THEATRE Salle La pléiade Place Jean Dufournier Bessé-sur-Braye

2022-03-12 – 2022-03-12 Salle La pléiade Place Jean Dufournier

Bessé-sur-Braye Sarthe Bessé-sur-Braye EUR 8 mpt.besse@wanadoo.fr +33 2 43 35 39 55 Salle La pléiade Place Jean Dufournier Bessé-sur-Braye

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bessé-sur-Braye, Sarthe Autres Lieu Bessé-sur-Braye Adresse Salle La pléiade Place Jean Dufournier Ville Bessé-sur-Braye lieuville Salle La pléiade Place Jean Dufournier Bessé-sur-Braye