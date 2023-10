Le Temps de vivre (titre provisoire) – présentation de création en cours dans le cadre du dispositif A l’Horizon Théâtre Berthelot Montreuil, 17 novembre 2023, Montreuil.

Depuis 2020, L’étoile du nord (Paris 18), le Théâtre Berthelot-Jean Guerrin (Montreuil), Lilas en Scène (Seine-Saint-Denis) et le Collectif 12 (Mantes-la-Jolie) organisent une journée de découverte de projets de théâtre en cours de production, dans le cadre du festival Satellites à L’étoile du nord et du Pôle accompagnement du Collectif 12.

Cette saison, ils poursuivent leur engagement auprès des jeunes compagnies et renouvellent cette expérience au Théâtre Berthelot-Jean Guerrin à Montreuil.

Six compagnies, choisies par les quatre lieux, présentent leur parcours et dévoilent leurs projets en cours, suivis d’un échange avec le public.

Une occasion précieuse de rencontrer le travail de jeunes compagnies :

• Collectif Les Bolides / NASSIME FARANPOUR, GIOVANNI ARNOUX BELLAVITIS, LÉA DELMART, MARGAUX MARSOLLIER… – Bientôt

• Cie A point / ALICE GOZLAN & ZACHARIE LORENT – Choléra x Régina

• Cie D’un pays lointain / BOUTAÏNA EL FEKKAK & JÉRÉMIE SCHEIDLER – Le temps de vivre

• Cie UltraComète / VICTOR INISAN – Mars Exploration

• La Mesa feliz / LOUISE HERRERO – Bonnes

• Le Schmilblick / MAËLLE PUÉCHOULTRES – Les oiseaux sont faux

Théâtre Berthelot 6, rue Marcellin-Berthelot Montreuil Montreuil 93100 Seine-St.-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T14:30:00+01:00 – 2023-11-17T17:00:00+01:00

