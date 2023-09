Fables, de Marie de France Théâtre Berthelot Montreuil, 23 septembre 2023, Montreuil.

Fables, de Marie de France Samedi 23 septembre, 17h00 Théâtre Berthelot Entrée libre

Une pionnière du Moyen Âge à redécouvrir

500 ans avant Jean de la Fontaine, la poétesse Marie de France écrit de magnifiques fables animalières inspirées d’Ésope, et puisant dans la littérature arabe ou celtique.

Plongez dans la forêt de Brocéliande, en compagnie d’un lutin troubadour et d’une harpiste, qui redonneront vie au Corbeau et au renard, à la Cigale et la fourmi, au Loup et l’agneau, sous la plume vive et pleine d’humour de la première fabuliste française !

Avec Matila Malliarakis (reprise de rôle) et Isabelle Olivier (harpe) – Mise en scène : Aurore Evain – Traduction : Françoise Morvan.

Costumes Tanya Artioli – Scénographie Charline Fauveau et Carmen Mariscal – Création graphique Charline Fauveau – Création lumière Jean-Michel Wartner – Création vidéo et mapping Philippe Séon

Coproduction La Ferme de Bel Ebat – Théâtre de Guyancourt. Avec le soutien du Théâtre des Îlets – CDN de Montluçon (résidence)

Dossier de création

Lien vers photos et teaser

A partir de 6 ans. Durée 1h.

Théâtre Berthelot 6, rue Marcellin-Berthelot Montreuil Montreuil 93100 Seine-St.-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « compagnie@lasubversive.org »}] [{« link »: « https://www.lasubversive.org/wp-content/uploads/Fables-Marie-de-France-Dossier-2023.pdf »}, {« link »: « https://www.lasubversive.org/les-fables-de-marie-de-france/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T17:00:00+02:00 – 2023-09-23T18:00:00+02:00

2023-09-23T17:00:00+02:00 – 2023-09-23T18:00:00+02:00

Marie de France Fables

Clara Vanbrabant