La Novia avec Toad, Violoneuses, Jacques Puech Théâtre Berthelot Montreuil, 7 juillet 2023, Montreuil.

La Novia avec Toad, Violoneuses, Jacques Puech Vendredi 7 juillet, 20h00 Théâtre Berthelot 12,59€

#LA NÒVIA

Toad

Violoneuses

Jacques Puech

20h00 aux Instants Chavirés

Pour cette fin de saison, les Instants Chavirés présentent un ensemble d’événements autour du collectif de musicien·ne·s LA NÒVIA.

Durant trois jours, les 6, 7 et 8 juillet 2023, le collectif investit la ville de Montreuil pour un parcours artistique ponctué de concerts, performances, projections, rencontres et même d’un bal !

LA NÒVIA est un collectif basé en Haute-Loire qui réunit des musicien·ne·s professionnel·le·s résidant sur un large territoire – Auvergne, Rhône-Alpes, Béarn, Cévennes, Hautes-Alpes, Alsace. Ce collectif est un lieu de réflexion et d’expérimentation autour des musiques traditionnelles et expérimentales. La pluralité de ses acteur·trice·s – musicien·ne·s, graphistes, enseignant·e·s en école d’art ou en écoles de musique – crée une dynamique et une cohérence esthétique forte.

Les musicien·ne·s et artistes du collectif – qui invitent également la violoniste Maud Herrera – se produiront dans 6 lieux, sous des formes différentes au cours de ce week-end à Montreuil.

Avec :

La Trève, Faune, Toad, Violoneuses, Jacques Puech, Guilhem Lacroux, Yann Gourdon, Gwendal Le Goff, Grégoire Orio, Perrine Bourel, Mana Serrano, Pierre-Vincent Fortunier, Maud Herrera.

Un programme conçu en étroite collaboration avec Élodie Ortega.

https://www.la-novia.fr

https://la-novia.bandcamp.com/

Le parcours de La Nòvia à Montreuil, en résumé :

– Jeudi 6 juillet : 1 soirée de concert et cinéma performatif au Théâtre Berthelot – Jean Guerrin

– Vendredi 7 juillet : 1 soirée de concerts aux Instants Chavirés

Samedi 8 juillet :

– 1 après-midi de rencontres et de performances dans des lieux associatifs du haut Montreuil : Le Fait Tout, Le Studio Boissière et La Ruffinerie (6 concerts en accès libre)

– 1 soirée Bal de La Nòvia à l’Ancienne Brasserie Bouchoule (espace d’exposition des Instants Chavirés / accès libre)

/ / Programme du vendredi 7 juillet 2023 / /

Aux Instants Chavirés

7 rue Richard Lenoir, 93100 Montreuil

M° Robespierre

–

Ouverture des portes 20h00

Concert à partir de 20h30.

–

14 EUR plein tarif sur place

12,59 EUR tarif prévente en ligne (lien)

12 EUR tarif montreuillois·es sur place

10 EUR tarif abonné·e·s Instants Chavirés

>

20h30

VIOLONEUSES

Perrine Bourel violon, violon grave, chant

Mana Serrano violon, violon grave, chant

J’ai toujours aimé écouter de la musique en conduisant et être éblouie par le soleil.

Le temps du concert, Mana Serrano et Perrine Bourel font défiler les paysages. Ces deux joueuses de violons puisent dans les paysages musicaux archaïques des Alpes du sud et du Massif Central et fabriquent une matière brute et poétique.

Bandcamp

https://www.perrinebourel.com/violoneuses

>

21h30

JACQUES PUECH

Cabrette & dispositif électronique

Jacques Puech a demandé aux compositeurs Yann Gourdon et Guilhem Lacroux d’écrire des pièces pour son instrument, la cabrette. Il s’agit par ce procédé d’explorer de nouveaux modes de jeu, de nouveaux biais, de nouveaux chemins sur lesquels entraîner cet instrument. Par ces pièces, les compositeurs et le musicien révèlent les possibilités sonores de l’instrument, son champ d’expression et l’emmène dans des zones jusque-là peu explorées.

Pli – pièce de Yann Gourdon – 20 minutes

Gravir – pièce de Guilhem Lacroux – 20 minutes

La Novia

>

22h30

TOAD

Pierre-Vincent Fortunier cornemuse béchonnet 11 pouces, violon

Yann Gourdon vielle à roue, pieds

Guilhem Lacroux guitare, pédalier basse

Après avoir exploré longuement les collectages des monts d’Auvergne et du Limousin, les trois musiciens de Toad se sont affranchis de certaines particularités des musiques traditionnelles – notamment des mélodies – afin de laisser d’autres constituantes se développer pleinement (bourdons, cadence…). La musique de Toad est de l’ordre de l’apparition, elle avance, trébuche, vous relève… Elle accapare l’attention par sa détermination et sa précision.

Et on en profite pour réécouter l’excellent concert donné par TOAD aux Instants Chavirés en 2018, enregistrement récemment paru via le Montreuil Live Series des Instants.

https://instantschavires.bandcamp.com/album/toad

>

Dans le cadre de l’Été Culturel 2023.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture, de l’ONDA, de la Maison de la Musique Contemporaine, de la SACEM et de la Ville de Montreuil.

En partenariat avec le Collectif La Nòvia, le Théâtre Berthelot, le Fait Tout, le Studio Boissière et la Ruffinerie.

Théâtre Berthelot 6 Rue Marcelin Berthelot 93100 Montreuil Montreuil 93100 Solidarité – Carnot Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 42 87 25 91 https://www.instantschavires.com https://www.facebook.com/instantschavires/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.instantschavires.com/billetterie/ »}] [{« link »: « https://www.la-novia.fr »}, {« link »: « https://la-novia.bandcamp.com/ »}, {« link »: « https://www.perrinebourel.com/violoneuses »}, {« link »: « https://instantschavires.bandcamp.com/album/toad »}] Les Instants Chavirés sont depuis 1991 un lieu de diffusion pensé comme un laboratoire des musiques improvisées, expérimentales, bruitistes. Son annexe, l’ancienne brasserie Bouchoule, propose un autre regard autour des arts visuels et sonores. Deux lieux pour un même partage d’une certaine création contemporaine.

Les Instants Chavirés sont impliqués dans le domaine des musiques expérimentales et rendent compte de ses multiples formes, générations, origines et approches. La programmation musicale des Instants Chavirés se définit par la diffusion et la production de concerts, l’organisation de tournées et de résidences d’artistes.

Près de 3250 concerts ont été proposés depuis en 30 ans d’existence. Metro Croix de Chavaux Ligne 9

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T20:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:00:00+02:00

2023-07-07T20:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:00:00+02:00

© instants Chavirés