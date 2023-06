Concert & projection La Novia avec La Trève / Faune Théâtre Berthelot Montreuil, 6 juillet 2023, Montreuil.

Concert & projection La Novia avec La Trève / Faune Jeudi 6 juillet, 20h00 Théâtre Berthelot https://www.instantschavires.com/billetterie/

#LA NÒVIA

La Trève

Faune

Pour cette fin de saison, les Instants Chavirés présentent un ensemble d’événements autour du collectif de musicien·ne·s LA NÒVIA.

Durant trois jours, les 6, 7 et 8 juillet 2023, le collectif investit la ville de Montreuil pour un parcours artistique ponctué de concerts, performances, projections, rencontres et même d’un bal !

LA NÒVIA est un collectif basé en Haute-Loire qui réunit des musicien·ne·s professionnel·le·s résidant sur un large territoire – Auvergne, Rhône-Alpes, Béarn, Cévennes, Hautes-Alpes, Alsace. Ce collectif est un lieu de réflexion et d’expérimentation autour des musiques traditionnelles et expérimentales. La pluralité de ses acteur·trice·s – musicien·ne·s, graphistes, enseignant·e·s en école d’art ou en écoles de musique – crée une dynamique et une cohérence esthétique forte.

Les musicien·ne·s et artistes du collectif – qui invitent également la violoniste Maud Herrera – se produiront dans 6 lieux, sous des formes différentes au cours de ce week-end à Montreuil.

Avec :

La Trève, Faune, Toad, Violoneuses, Jacques Puech, Guilhem Lacroux, Yann Gourdon, Gwendal Le Goff, Grégoire Orio, Perrine Bourel, Mana Serrano, Pierre-Vincent Fortunier, Maud Herrera.

Un programme conçu en étroite collaboration avec Élodie Ortega.

https://www.la-novia.fr

https://la-novia.bandcamp.com/

Le parcours de La Nòvia à Montreuil, en résumé :

– Jeudi 6 juillet : 1 soirée de concert et cinéma performatif au Théâtre Berthelot – Jean Guerrin

– Vendredi 7 juillet : 1 soirée de concerts aux Instants Chavirés

Samedi 8 juillet :

– 1 après-midi de rencontres et de performances dans des lieux associatifs du haut Montreuil : Le Fait Tout, Le Studio Boissière et La Ruffinerie (6 concerts en accès libre)

– 1 soirée Bal de La Nòvia à l’Ancienne Brasserie Bouchoule (espace d’exposition des Instants Chavirés / accès libre)

/ / Programme du jeudi 6 juillet 2023 / /

Hors les murs > Cet événement a lieu au >

Théâtre Berthelot – Jean Guerrin

6 Rue Marcellin Berthelot

93100 Montreuil

Métro : Ligne 9, station Croix de Chavaux (sortie Kléber)

https://tmb-jeanguerrin.fr/

–

Ouverture des portes 19h30

Concert à partir de 20h30.

Buvette sur place.

–

14 EUR plein tarif sur place

12,59 EUR tarif prévente en ligne (lien)

12 EUR tarif montreuillois·es sur place

10 EUR tarif abonné·e·s Instants Chavirés

>

20h30

LA TRÈVE

(installation performative cinématographique et sonore)

Dans le Velay, la treva (la trève) est une manifestation alarmante : cause d’illusions d’optique, de déplacements d’objets, de chutes de pierres et de bruits mystérieux, mais aussi de charivaris démoniaques et parfois de la possession diabolique de certains occupants.

Trevar signifie fréquenter un lieu, errer, rôder.

Conçue comme un voyage hallucinatoire au cœur du plateau volcanique du Velay, La Trève – installation performative cinématographique et sonore – sort du format classique de projection par la mise en oeuvre d’une expérience immersive de l’image documentaire.

« Qu’est-ce qu’un paysage, ce qui se tient devant nous ou celui qui nous avale ? Le vertige réside dans la sensation d’être aspiré, avalé par les yeux. »

Projection live sur 2 écrans : Gwendal Le Goff et Grégoire Orio

Musique : Yann Gourdon

Écriture et réalisation : Gwendal Le Goff, Grégoire Orio, Jacques Puech et Yann Gourdon

Textes d’Élodie Ortega

Avec Camille Rouaud, Frédéric Lavachery et la voix d’Éloïse Decazes

Direction artistique : Yann Gourdon

Mentorat artistique : Oscar Gómez Mata

>

22h00

FAUNE

Jacques Puech chant, glass harmonica, cabrette & harmonium

Guilhem Lacroux guitare, lap steel & pédalier d’orgue

Il est question de chansons, de chansons de vies. Chacun raconte son épopée extraordinaire, pleure son amour disparu, se réjouit de revoir les oiseaux au printemps. Les histoires s’étirent comme chats au soleil ou se densifient comme la pierre, toujours avançant, laissant de côté les chemins trop usités. Sur l’autre rive, chacun embarque dans une histoire inconnue qui ne peut être que la sienne.

>

Dans le cadre de l’Été Culturel 2023.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture, de l’ONDA, de la Maison de la Musique Contemporaine, de la SACEM et de la Ville de Montreuil.

En partenariat avec le Collectif La Nòvia, le Théâtre Berthelot, le Fait Tout, le Studio Boissière et la Ruffinerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T20:00:00+02:00 – 2023-07-06T23:00:00+02:00

