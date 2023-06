Les Rendez-vous chorégraphiques d’Est Ensemble Théâtre Berthelot Montreuil, 18 juin 2023, Montreuil.

Les Rendez-vous chorégraphiques d’Est Ensemble Dimanche 18 juin, 18h30 Théâtre Berthelot Entrée libre sur réservation

Depuis 2016, une rencontre autour de la danse a lieu chaque année dans le réseau des conservatoires d’Est Ensemble. Ce spectacle commun, mêlant les disciplines et les niveaux, est un moment riche d’échanges pour les élèves et professeur.e.s… et pour les spectateur.rice.s. Soyez les bienvenu.e.s à nos Rendez-vous !

Théâtre Berthelot 6, rue Marcelin Berthelot, Montreuil Montreuil 93100 Solidarité – Carnot Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T18:30:00+02:00 – 2023-06-18T20:00:00+02:00

danse est ensemble