L'ILE AUX CHANTS MELES Mercredi 1 mars, 14h30, 19h00 Théâtre Berthelot – Jean Guerrin

Entrée libre sur réservation au 01 71 49 26 70 ou resa.berthelot@montreuil.fr Un spectacle tout public à partir de 8 ans imaginé par Marion Rampal Marion Rampal, chant

Pierre-François Blanchard, piano, claviers

Sébastien Llado, trombone, conques

Jeanne Béziers, mise en scène

Cécile McLorin Salvant, illustrations

Martin Sarrazac, texte Imaginé par Marion Rampal, L’île aux chants mêlés explore les créolisations de la musique et des chansons. Empruntant aux figures des écrivains voyageurs, des musicologues, collectionneurs, et des troubadours ou bluesmen, leur baluchon sur l’épaule, les musiciens s’y font explorateurs butineurs, marins rêveurs et amoureux d’utopies. Ils suivent par exemple un air parti de Bretagne pour le Canada, descendu jusqu’en Louisiane avec les acadiens, et qui, repris par une chanteuse créole, y rencontra le Blues, ils admirent ses métamorphoses, ils témoignent de l’invention des traditions musicales. L’Île en quête de laquelle partent nos trois marins musiciens, c’est le lieu toujours singulier de cette utopie concrète, la créolisation, une terre qui, potentiellement, peut se situer partout, en France, en Louisiane, à Hawaï comme aux Caraïbes. Théâtre Berthelot – Jean Guerrin 6 rue Marcelin Berthelot Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age minimum 2 Age maximum 99

