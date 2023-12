22èmes Absinthiades Théâtre Bernard Blier Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Pontarlier 22èmes Absinthiades Théâtre Bernard Blier Pontarlier, 5 octobre 2024, Pontarlier. Pontarlier Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05

fin : 2024-10-06 . Durant 2 jours.

Organisées par « Les Amis du Musée de Pontarlier ».

Au programme : animations, salon des collectionneurs, dégustations, exposition,.. Pour tout savoir sur l’absinthe, rendez-vous au Absinthiades qui redonnent à Pontarlier son titre de Capitale économique mondiale de l’Absinthe.

Entrée payante uniquement au Théâtre Blier. Ouverture exceptionnelle des distilleries samedi toute la journée et dimanche matin. .

Théâtre Bernard Blier

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Pontarlier Autres Code postal 25300 Lieu Théâtre Bernard Blier Adresse Théâtre Bernard Blier Ville Pontarlier Departement Doubs Lieu Ville Théâtre Bernard Blier Pontarlier Latitude 46.9044245 Longitude 6.35449647 latitude longitude 46.9044245;6.35449647

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/