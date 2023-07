Explorez les merveilles de ce théâtre ! Théâtre Bernadette Lafont Nîmes Catégories d’Évènement: Gard

Explorez les merveilles de ce théâtre ! Théâtre Bernadette Lafont Nîmes, 16 septembre 2023, Nîmes. Explorez les merveilles de ce théâtre ! 16 et 17 septembre Théâtre Bernadette Lafont Gratuit. Sur inscription, à partir du 16 septembre à 11h. Découverte de l'atelier de fabrication des décors, de la fosse d'orchestre et du plateau. Théâtre Bernadette Lafont Place de la Calade, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00
2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

