Théâtre « Bern » et « Séjour alsacien » Saint-Pierre-en-Val

Seine-Maritime

Théâtre « Bern » et « Séjour alsacien » Salle Polyvalente Rue de l'Égalité Saint-Pierre-en-Val 2022-02-20 13:30:00

2022-02-20 13:30:00 13:30:00 – 2022-02-20 Salle Polyvalente Rue de l’Égalité

Saint-Pierre-en-Val Seine-Maritime Saint-Pierre-en-Val Le Comité des Fêtes de St Pierre en Val vous propose 2représentations théâtrales de la troupe de l’Avenir Croisien.

« Bern » – Mais que va-t-il donc faire à « Bern » tandis que son ami le berne ?

Port du masque obligatoire et contrôle pass vaccinal.

Lieu Saint-Pierre-en-Val Adresse Salle Polyvalente Rue de l'Égalité